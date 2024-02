Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android in grado di catturare l’attenzione grazie alle sue qualità tecniche e costruttive impeccabili, oltre ad un design moderno e accattivante, a prestazioni Internet incredibilmente veloci e ad una durata della batteria che sorprende anche durante un utilizzo prolungato, vi suggeriamo di dare uno sguardo al Samsung Galaxy A52s 5G. Il device, grazie al super sconto del 24%, è disponibile in ottima offerta su Amazon al prezzo di soli 359,99 euro (invece di 475 euro di listino), con il colore Awesome Black e capacità di memoria interna da 128GB espandibile. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, la consegna non prevede costi aggiuntivi.

Il Samsung Galaxy A52s 5G presenta un ottimo display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400pixel, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, luminosità display 800nits e protezione schermo Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile, e grafica Adreno 642L. Ad alimentare lo smartphone c’è una batteria da 4500mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W. Inoltre, lo smartphone è certificato con grado di protezione IP67 resistendo ad acqua e polvere.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy A52s 5G offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 64MP (f/1.8, OIS, video in 4K), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) e un macro effetto bokeh da 5MP (f/2.4); frontalmente, la selfie-cam è da 32MP (f/2.2). Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 11 con interfaccia One UI 3.1. Come connettività, il telefono offre rete mobile 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; include anche port USB Type-C 2.0.

