Quest’oggi, giovedì 27 luglio, troverete su Amazon un’occasione unica ed imperdibile. Si tratta dell’interessante offerta dello smartphone Samsung Galaxy A52s 5G, disponibile in versione italiana, con il colore Awesome Black e con un super sconto del 31%. Il device, che porterete a casa al prezzo di 329,69 euro (invece di 475 euro di listino), è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce. La consegna e l’eventuale reso sono gratuiti: inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Per coloro che ancora non lo conoscessero, ecco a seguire le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy A52s 5G presenta un ottimo display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (405 ppi) e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Lato hardware, lo smartphone dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 642L. Per quanto riguarda l’autonomia, il device integra una batteria da 4500mAh che garantisce delle buone prestazioni e dotata di supporto alla ricarica ultra-rapida adattiva da 25W. Quanto al comparto fotografico, il dispositivo offre sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 64MP con apertura f/1.8, un grandangolare da 12MP e un macro da 5MP; frontalmente, la selfie-cam è da 32MP.

Lato software il Samsung Galaxy A52s 5G lavora su interfaccia One UI 3.1 basata sul sistema operativo Android 11. Lo smartphone è anche dotato di certificazione di grado IP67 che lo rende impermeabile e adatto a tutte le situazioni. Quanto alle connettività, il telefono offre Bluetooth 5.2, A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 5G, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Il device è dotato, infine, anche della porta USB Type-C 2.0, mentre a mancare è l’uscita per il jack audio da 3.5.

