Molti smartphone Samsung hanno ricevuto un grande aggiornamento nelle ultime settimane. Questi aggiornamenti hanno tutti una dimensione di almeno 1GB, suggerendo che includono alcune delle funzionalità One UI 5.1.1 che hanno debuttato con i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Il colosso di Seul, tuttavia, non è stata molto chiara sull’argomento di questi aggiornamenti e ha fornito log delle modifiche che non rivelano nulla di interessante. L’azienda sudcoreana lo sta facendo di nuovo con l’ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy A52s.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy A52s sta ricevendo un nuovo aggiornamento con versione firmware A528BXXU5EWH9 e gli utenti dovranno scaricare quasi 1,4GB via etere per installarlo sul proprio telefono. Il registro delle modifiche non dice cosa è incluso in questo aggiornamento ad eccezione della patch di sicurezza di settembre 2023, anche se possiamo supporre che aggiunga alcune funzionalità della One UI 5.1.1. Tali funzionalità potrebbero includere nuove opzioni di filigrana e modifica nell’app Galleria, informazioni migliorate per quanto concerne la qualità del sonno nell’app Samsung Health, maggiore sicurezza in Quick Share tramite un’opzione di condivisione privata che vi consente di limitare la ricondivisione dei file condivisi con altri ed una migliore gestione della memoria tramite il menu “Device care” presente su ogni smartphone e tablet Samsung Galaxy.

Se queste funzionalità siano effettivamente incluse o meno nell’aggiornamento è qualcosa che dovrete verificare dopo averlo installato sul vostro Samsung Galaxy A52s. Potete cercare e scaricare l’aggiornamento dal menu “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Tenete presente che la sezione delle informazioni sul software nelle impostazioni del telefono continuerà ad indicare One UI 5.1 dopo aver installato l’aggiornamento, poiché il produttore sudcoreano utilizza solo i numeri di versione x.1.1 sui dispositivi pieghevoli e tablet.

