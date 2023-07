Il colosso di Seul ha iniziato il lancio dell’aggiornamento con la patch sicurezza di luglio 2023 con i Samsung Galaxy S22 e S23 la scorsa settimana. Successivamente, l’upgrade è stato rilasciato anche per il Samsung Galaxy A53 in alcuni mercati. Ora, il suo predecessore, il Samsung Galaxy A52s, ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento di sicurezza in alcuni paesi europei.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultima release software per il Samsung Galaxy A52s 5G viene fornita con la versione del firmware A528BXXS4EWG1. L’aggiornamento da 260MB è attualmente in fase di lancio in Polonia, ma ci aspettiamo che venga rilasciato molto presto in altri Paesi europei. Se possedete un Samsung Galaxy A52s e vivete in ​​Europa, potete verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potrete procedere all’installazione del pacchetto solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50%. La patch di sicurezza di luglio 2023 che il nuovo aggiornamento apporta al Samsung Galaxy A52 contiene correzioni per oltre 90 vulnerabilità di sicurezza rilevate nella versione precedente del software. Non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni.

Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy A52s pochi mesi dopo il lancio del Galaxy A52 a causa di problemi di carenza di chipset. Il processore Snapdragon 778G utilizzato per il Galaxy A52s è molto più potente dello Snapdragon 720G utilizzato nel Galaxy A52 e dello Snapdragon 750G utilizzato nel Galaxy A52 5G. Il telefono ha ricevuto l’aggiornamento di Android 12 alla fine del 2021 e Android 13 alla fine del 2022. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

