Impossibile non dare il giusto peso in questo lunedì 18 ottobre alle offerte Amazon con il miglior prezzo Fire TV Stick dell’ultimo periodo. La pennetta smart in grado di trasformare anche i vecchi televisori in apparecchi connessi alla rete è in promozione sul popolare e-commerce, in ognuna delle sue tre versioni (da quella più conveniente a quella con supporto 4K). Lo sconto è notevole e vincolato al tempo e alla presenza di scorte di prodotto.

Il miglior prezzo Fire TV Stick tra le offerte Amazon è quello dedicato al modello Lite della chiavetta. Il risparmio sul costo di listino è di 10 euro, considerando che dal valore di 29,90 euro si è passati a soli 19,90 euro. La soluzione è funzionale e pratica, manca solo dei tasti dedicati alla TV ma integra la possibilità di inviare i comandi vocali ad Alexa.

Volendo spendere solo un po’ di più, in questi giorni si potrà approfittare anche di un buon risparmio sul prezzo Fire TV Stick nella sua versione standard con comandi per la TV e streaming in HD. Grazie alle offerte Amazon ora di scena, la spesa da affrontare sarà di 24.90 euro anziché 39.90 euro. Il risparmio proposto sarà pari a 15 euro dunque.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Per le offerte Amazon di scena in questa seconda parte di ottobre, non manca neppure una specifica promozione per l’accessorio tanto richiesto nella sua versione premium. Il prezzo Fire TV Stick nel modello 4K, con comandi vocali per l’assistente Alexa e ancora i tasti per la TV, scende a 39,90 euro. Il valore di listino sarebbe invece pari a 59,90 euro per uno sconto totale di 20 euro.

Offerta Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) Vivi il cinema a casa tua - Immagini brillanti in qualità 4K Ultra...

Audio di qualità home theater con supporto per Dolby Atmos - Le...

Come detto in precedenza, gli sconti appena raccontati sono “a tempo”. Il perdurare del risparmio sugli accessori a marchio Amazon è legato alla scadenza delle offerte ma pure alla presenza di scorte in magazzino. Meglio esserne consapevoli per non perdere alcuna occasione.