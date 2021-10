Nuovo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone 3, in onda stasera, lunedì 18 ottobre, con la quinta puntata. Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione, e si avvicina l’ora della verità: Lojacono scoprirà chi è l’autore dell’attentato ai danni della sua squadra? Intanto, il suo rapporto con la Piras vacilla…

Il personaggio del commissario Martini è sempre più centrale nella storia. L’attrice Maria Vera Ratti, new entry della stagione, ha raccontato così il suo ingresso ne “i Bastardi” in un’intervista concessa a Sorrisi:

Per me è stato facile. Io ero esattamente nelle condizioni del mio personaggio, che è giovane per la sua carica e si unisce a una squadra già formata. Sono entrata senza preavviso: è successo tutto velocemente, dal provino a quando mi sono ritrovata sul set con un gruppo di attori collaudato e che aveva avuto molto successo.

Si intitola Sangue la puntata in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Ma alcuni elementi lasciano pensare che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. E’ un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei Bastardi. Intanto, l’ispettore Lojacono si avvicina sempre più all’autore dell’attentato al ristorante di Letizia e a una rivelazione molto difficile da sopportare…

Nel cast e personaggi de I Bastardi di Pizzofalcone 3: Alessandro Gassmann è l’ispettore Giuseppe Lojacono; Carolina Crescentini è il sostituto procuratore Laura Piras; Antonio Folletto è Aragona; Tosca D’Aquino è Ottavia; Massimiliano Gallo è il Commissario Palma; Gianfelice Imparato è Pisanelli; Simona Tabasco è Alex Di Nardo; Gennaro Silvestro è Francesco Romano; Gioia Spaziani è Letizia; Serena Iansiti è Rosaria Martone; Matteo Martari è Buffardi; Maria Vera Ratti è la new entry Elsa Martini.

La terza stagione della fiction della rete ammiraglia è composta da un totale di sei puntate. Il finale andrà in onda lunedì 25 ottobre. Vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay.

L’appuntamento con la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è per stasera alle 21:25 su Rai1. Ecco il promo: