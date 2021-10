Esce il 29 ottobre Cambia Un Uomo di Marco Mengoni, il nuovo singolo inedito annunciato oggi dall’artista di Ronciglione. Alla nuova musica di Marco Mengoni non manca ormai molto e il prossimo singolo a guadagnare la rotazione radiofonica è quello che si intitola Cambia Un Uomo.

A comunicarlo ai fan sui social è stato lo stesso artista attraverso alcuni post oggi. Già nelle scorse ore, però, nella giornata di ieri, Marco Mengoni aveva lasciato intuire imminenti annunci. Con delle storie misteriose, le cui scritte risultavano cancellate, Mengoni ha incuriosito i fan che solo oggi hanno potuto saperne di più sui suoi progetti futuri.

All’orizzonte per Mengoni c’è il singolo Cambia Un Uomo, un brano inedito disponibile per il pre-save ma in radio e negli store digitali solo dal prossimo 29 ottobre.

L’artista ha condiviso con i fan le prime immagini direttamente dal set del video ufficiale, già realizzato. Lo vediamo posare all’interno di una teca di vetro trasparente in un’ambientazione scura. All’estero una figura a cavallo non meglio identificata. Per saperne di più bisognerà attendere l’uscita del videoclip ufficiale di Cambia Un Uomo di Marco Mengoni.

Il brano fa seguito al singolo estivo Ma Stasera, un grande successo di diritto tra le hit della scorsa stagione. Rilasciato lo scorso 18 giugno, Ma Stasera è stato prodotto da Purple Disco Machine e ha riportato Mengoni in vetta alle classifiche radio e di vendita. All’uscita del brano ha fatto seguito il relativo video ufficiale diretto da Roberto Ortu, e registrato sull’isola di Caprera.

Ma Stasera vanta le firme di autori come Davide Petrella, Francesco Catitti e Federica Abbate.