NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano in onda su Rai2 domenica 17 ottobre con due nuovi appuntamenti in prima assoluta. Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 12×09 di NCIS Los Angeles dal titolo Fatto compiuto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre l’NCIS deve rintracciare un leader della criminalità organizzata che sta cercando di acquistare tecnologia di difesa rubata, Callen va da Anna per porre la domanda definitiva. Deeks viene espulso dall’addestramento dell’NCIS, ma Hetty ha una sorpresa che gli cambia la vita.

A seguire, l’episodio 7×07 di NCIS New Orleans, dal titolo Leda e il cigno (parte prima), ed ecco la sinossi:

Una terapista della Marina di alto livello viene uccisa. Pride e il team scoprono che stava aggirando il sistema per ottenere giustizia per le vittime di stupro. La madre di Carter lo affronta quando si rifiuta di parlare con l’FBI per un controllo. Sebastian crea un legame con un testimone chiave che è stato duramente colpito dalla pandemia di COVID-19.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano su Rai2 domenica 24 ottobre con due nuovi episodi. Nel 12×10 di NCIS Los Angeles dal titolo originale The Frogman’s Daughter, quando la figlia di Sam, Kam, viene rapita dopo aver guidato le proteste in tutta la città, lui non si fermerà davanti a nulla per trovarla. Inoltre, Deeks si ricongiunge all’NCIS e Callen cerca risposte su Anna.

Nel 7×08 di NCIS New Orleans, Leda e il cigno (parte seconda), Pride e la squadra continuano le indagini sull’aggressione di un agente e sull’omicidio del suo terapeuta e si concentrano su un sospettato principale che ha lavorato al sistema per anni. Carter e sua madre parlano di come andranno avanti dopo un errore passato, e Sebastian inizia una nuova promettente relazione.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera su Rai2 dalle 21:05.