Il countdown è ormai giunto al termine. Tutto pronto allo Stadio Maradona, dove oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre alle ore 18.00, il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti affronterà l’ostico Torino guidato da Ivan Juric. Con una vittoria in questa ottava giornata del campionato di Serie A, gli azzurri avranno la possibilità di riprendersi il comando della classifica e portarsi a +2 sul Milan (che ieri ha vinto in rimonta per 3-2 contro il Verona). In vista del match di oggi, però, il tecnico toscano dovrà fare i conti con i suoi uomini rientrati dagli impegni con le Nazionali. Vediamo insieme i convocati e per quali scelte opterà l’allenatore.

Iniziamo col dire che il sito ufficiale della SSC Napoli ha divulgato questa mattina la lista dei convocati per la sfida alle ore 18.00 contro i granata. Riesce a recuperare Andrea Petagna e si rivede anche il ritorno del mediano Stanislav Lobotka. Continuano a restare fermi ai box Ounas, Manolas e Malcuit, per il resto tutti convocati. Per quanto riguarda le scelte di formazione, invece, sono previsti alcuni cambi. C’è il ritorno tra i pali di Alex Meret, il colombiano Ospina riposerà dopo gli impegni con la Nazionale, stessa sorte anche per Lozano.

Dunque, in attacco dal 1’ tornerà ad insidiare Politano, nella linea offensiva insieme a capitan Insigne (inamovibile) e Zielinski (favorito su Elmas), che agirà alle spalle della punta Osimhen. Quanto al comparto difensivo, è stato confermato il duo composto da Rrahmani e Koulibaly. Invece per Demme e Mertens, appena rientrati dagli infortuni, ci sarà sicuramente la possibilità di scendere in campo a gara in corso e mettere ulteriori minuti nelle gambe, oltre a dare il loro utile contributo.

Ecco le probabili formazioni che schiereranno oggi pomeriggio i due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Politano, Osimhen;



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina/Ansaldi; Brekalo, Linetty; Zaza.