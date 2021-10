Arriva anche in Italia The Son – Il Figlio, in onda in anteprima esclusiva su Sky Atlantic: la serie basata sul romanzo omonimo di Philipp Meyer è andata in onda negli Stati Uniti su AMC, che l’ha anche rinnovata per una seconda stagione.

The Son – Il Figlio, creata e sviluppata dallo stesso Meyer con Brian McGreevy e Lee Shipman, è una saga familiare basata sulla storia del potente magnate del bestiame e futuro petroliere Eli McCullough, un racconto che lo segue dall’infanzia all’età adulta: vittima di un rapimento all’età di tredici anni da parte dei Comanche, è cresciuto per diventare un tiranno senza scrupoli. Deve però lottare per mantenere un rapporto con suo figlio, mentre affronta sfide e avversità che minacciano la tenuta del suo impero e la sua famiglia nel Texas.

Protagonista di The Son – Il Figlio è l’ex James Bond Pierce Brosnan, nei panni del magnate del petrolio Eli McCullough, subentrato all’attore Sam Neill che era stato inizialmente scelto per interpretarlo. Nella versione giovanile, il personaggio è interpretato da Jacob Lofland. Nel cast anche Henry Garrett nei panni del figlio minore di Eli, Pete McCullough, Paola Núñez nei panni di María García, amica di infanzia di Pete colpevole di atti di violenza nel Texas meridionale, Jess Weixler nei panni di Sally, moglie di Pete, David Wilson Barnes come Phineas, figlio di Eli, e Zahn McClarnon come Toshaway, capo tribù Comanche che adotta il giovane Eli come figlio dopo averlo rapito.

The Son – Il Figlio debutta su Sky Atlantic venerdì 15 ottobre, in prima serata su Sky Atlantic dalle 21.10 e disponibile in streaming su NOW. Ecco la trama dei primi due episodi, intitolati rispettivamente Il Primo Figlio del Texas e L’Albero di Prugne.

Texas. Nel 1849 il piccolo Eli McCullough sopravvive a un brutale attacco dei Comanche. Nel 1915 Eli, ormai nonno, è diventato un ricchissimo petroliere.

Nel 1849 il piccolo Eli impara a vivere in mezzo ai Comanche. Nel 1915 lui e suo figlio Pete discutono violentemente su come reagire all’attacco che la famiglia ha subito.

La programmazione di The Son – Il Figlio continuerà per cinque settimane fino al 12 novembre sul canale 110 di Sky: la prima stagione è composta infatti da dieci episodi, così come la seconda ancora inedita in Italia.