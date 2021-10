L’annuncio del OnePlus 9RT è finalmente arrivato: il device, lo ricordiamo, è destinato al mercato cinese ed indiano (potrebbe non arrivare mai nel nostro Paese). Il dispositivo integra uno schermo Fluid AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel a 397ppi con frequenza di refresh rate ai 120Hz, 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno (UFS 3.1). Dal punto di vista hardware, come potete vedere, non gli manca quasi nulla.

OnePlus 9RT è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (processo produttivo a 5nm e GPU Adreno 660), ed include una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP (Sony IMX766, OIS, apertura f/1.88, dimensione pixel 1μm, doppio flash LED), un ultra-grandangolare da 16MP a 123° (apertura f/2.25, EIS), un sensore macro da 2MP da 4cm (apertura f/2.4) con videoregistratore 4K a 60fps. La fotocamera frontale ha un sensore singolo da 16MP (Sony IMX471, apertura f/2.4, EIS). Sono presenti a bordo le connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, USB-C, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS. OnePlus 9RT integra degli altoparlanti stereo doppi con supporto Dolby Atmos ed il lettore di impronte digitali in-display (ha tutto quello che serve per potersi imporre a buoni livelli, anche se purtroppo non nel nostro Paese, almeno per adesso).

La batteria ha una capacità di 4500mAh con Warp Charge a 65T (10 V/6,5 A). Le dimensioni generali ammontano a 162,2×74,6×8,29 mm, distribuite in un peso di 198,5 gr. Android 11 con ColorOS 12 (solo sul mercato cinese) il sistema operativo di riferimento. Il prezzo è di 3299 Yuan, pari al cambio attuale a circa 469 euro (modello con 8GB di RAM e 128GB di storage interno). Se fosse stato possibile comprarlo anche in Europa, avreste deciso di prenderlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.