Potrebbe essere presentato il 15 ottobre il OnePlus 9 RT, chiamato a migliorare l’attuale OnePlus 9R. @OnLeaks si è preoccupato di spifferare la cosa su Twitter, anche se va precisato che il dispositivo verrà rilasciato, almeno in un primo momento, solo in Cina ed in India. Le indiscrezioni più recenti sul conto del OnePlus 9 RT riferiscono che monterà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, e che sarà spinto dal processore Snapdragon 870 di Qualcomm (fino a 12GB di RAM LPDDR4X e fino a 256GB di storage di tipo UFS 3.1).

La fotocamera principale presenterà il sensore primario Sony IMX766 da 50MP, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Non mancherà a bordo la nuova OxygenOS 12, nata in collaborazione con OPPO. Non sappiamo ancora dirvi nulla sul prezzo di vendita, che comunque dovrebbe mantenersi su livelli piuttosto ragionevoli (non che la cosa debba interessarci in modo particolare dal momento che, come vi accennavamo sopra, il OnePlus 9 RT potrebbe non arrivare mai in Europa, essendo previsto, almeno nella fase iniziale, solo per il mercato indiano e cinese).

In ogni caso, non bisogna perdere la speranza: i produttore spesso disattendono le aspettative, nel bene e nel male. Il 15 ottobre, data secondo @OnLeaks identificata con quella del lancio del telefono, ne sapremo sicuramente di più. Il dispositivo non corrisponde ad un top di gamma, e quindi magari a qualcuno potrebbe anche non mancare nel caso in cui il produttore cinese decidesse di non lanciarlo mai nel nostro Paese, ma dobbiamo ammettere che c’è molta curiosità tra gli addetti ai lavori per via della fusione con OPPO. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.