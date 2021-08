Arrivano nuove indiscrezioni sul conto del OnePlus 9 RT (l’OEM cinese sembra aver intenzione di rinnovare la fascia economica dei suoi smartphone, lasciando da parte, almeno per quest’anno, la serie ‘T’, un’evoluzione del segmento top di gamma), dispositivo che dovrebbe arrivare esclusivamente per il mercato indiano e per quello cinese, lasciando a mani vuote gli utenti occidentali (anche se non è detta l’ultima parola e tutto potrebbe ancora succedere). Come riportato da ‘91mobiles.com‘, le analogie rispetto al OnePlus 9R (che ricordiamo essere stato lanciato solo pochi mesi fa) dovrebbero essere molte, tra cui lo schermo FullHD+ (2400 x 1080 pixel) da 6.55 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz e punch hole per il contenimento della fotocamera frontale, da 16MP.

Il device dovrebbe essere mosso dal processore Snapdragon 870, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna di tipo UFS 2.1. La fotocamera posteriore del OnePlus 9 RT potrebbe essere dotata di un sensore Sony IMX766 da 50MP (lo stesso che già equipaggia il OnePlus Nord 2), assistito da un sensore ultra-grandangolare Sony IMX481 da 16MP e da un monocromatico in bianco e nero da 2MP. Per il resto, il OnePlus 9 RT monterà probabilmente una batteria con una capacità di 4500mAh e supporto alla ricarica rapida a 65W, oltre ad essere dotato nativamente del sistema operativo OxygenOS 12 (il primo nato dopo la fusione con OPPO), basato su Android 12.

A bordo troveremo la tecnologia NFC per i pagamenti contactless, due altoparlanti stereo ed un motore di vibrazione sull’asse delle X. Il OnePlus 9 RT dovrebbe essere lanciato nel mese di ottobre, e dunque aspettiamoci di apprendere tante altre novità sul conto del device nel giro di poco tempo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.