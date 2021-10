Il OnePlus 9RT sta per essere presentato: il telefono verrà lanciato il 13 ottobre, ed è doveroso tracciare il quadro delle specifiche tecniche che lo contraddistingueranno, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Evleaks ha condiviso un report molto interessante, che dettaglia le caratteristiche hardware del prossimo dispositivo di casa OnePlus.

Il device (MT2110), in Cina, dovrebbe avere 8GB di RAM e 128GB di storage interno, 8GB di RAM e 256GB di memoria e 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione nella colorazioni Hacker Black e Nano Silver, e 12GB di RAM e 256GB di storage nella nuance cromatica Teal. In India, invece, sarà contraddistinto dal codice modello MT2111, ed avrà configurazioni da 8/128GB e 12/256GB nelle colorazioni Hacker Black e Nano Silver. Il sistema operativo designato pare essere Android 11, mentre il processore corrispondere allo Snapdragon 888 di Qualcomm. Il OnePlus 9RT monterà uno schermo OLED con frequenza di refresh rate variabile, uno speaker 1W e 7Ω. Il comparto fotografico posteriore includerà un sensore principale da 50MP (Sony IMX766), un ultra-grandangolare da 16MP (Sony IMX481) ed uno macro da 2MP (Omnivision OV02B10). La fotocamera frontale si comporrà di un unico sensore da 16MP (Sony IMX471). Non mancherà a bordo il lettore di impronte digitali integrato sotto lo schermo (GW9578).

Il OnePlus 9RT integrerà anche il motore lineare X-axis, una batteria da 4400mAh (2x2200mAh) con supporto alla ricarica rapida a 65W attraverso il collegamento USB 3.0. L’annuncio ufficiale è previsto per il prossimo 13 ottobre, e quindi tra tre giorni esatti. Tenetevi pronti per l’evento, anche se potrebbe non riguardarci direttamente in quanto il prodotto pare essere destinato solo ad India e Cina. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.