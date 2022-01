Nel mese di ottobre 2021 OnePlus è stato protagonista del lancio del nuovo OnePlus 9RT per quanto riguarda il mercato cinese. Uno smartphone molto interessante dal punto di vista tecnico e caratterizzato da un prezzo intrigante che si avvicina intorno ai 500 euro. Si tratta di un dispositivo top di gamma che in Italia sembrava essere non destinato ad arrivare in via ufficiale. Ma ecco giungere allettanti novità per quanto riguarda il suo debutto fuori dalla Cina: infatti, su Twitter, l’account indiano della società con sede a Shenzhen ha riportato che il device giungerà presto anche nel mercato indiano. OnePlus India, però, non si sbilancia circa il prezzo di lancio oppure alla disponibilità del modello.

Per il momento non si hanno neanche informazioni precise per quanto riguarda il possibile debutto del OnePlus 9RT in Europa. Nel frattempo, vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone OnePlus. Il device sfoggia un display da 6,62 pollici Full HD+ (con risoluzione di 1080 x 2400 pixel a 397ppi) Fluid AMOLED con refresh rate a 120Hz, HDR10+, sRGB, P3 color gamut e Corning Gorilla Glass. Il telefono adotta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 a 5nm, 8GB di memoria RAM e 128GB/256GB (UFS 3.1) di storage interno. Non mancano il Dual SIM (nano + nano) ed il sistema operativo Android 12 con ColorOS 12.

Il OnePlus 9RT include una fotocamera principale da 50MP Sony IMX766 e dual LED flash, un grandangolo da 16MP e una macro da 2MP; la fotocamera anteriore è di 16MP (Sony IMX471). Il dispositivo è dotato, inoltre, di un sensore d’impronte digitali nel display e di una batteria da 4.500mAh con ricarica rapida Warp Charge 65 (10V/6.5A). Quanto alla connettività, il device presenta le seguenti caratteristiche: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC. Lato audio: USB Type-C audio, Dual Stereo speakers, Dolby Atmos.

