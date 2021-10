Roger Waters si è sposato, ed è la quinta volta. Il leggendario bassista dei Pink Floyd lo ha annunciato sui social con una serie di scatti che lo ritraggono felice con la sua nuova moglie.

Roger Waters si è sposato

“I’m so happy, finally a keeper”, scrive Roger Waters sui social, letteralmente: “Sono così felice, finalmente qualcuno che si occupi di me”. Gli scatti lo mostrano in abiti da cerimonia insieme a Kamilah Chavis. Una novità per il bassista dei Pink Floyd, che in più occasioni è stato paparazzato insieme alla sposa attuale. Roger Waters ha 78 anni ed è la quinta volta che convola a nozze.

Roger e Kamilah sono fidanzati da diversi anni, e nelle ultime ore è arrivato il giorno del sì. Sui social arrivano anche i commenti degli autorevoli colleghi, come Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave, Prophets Of Rage) che gli scrive: “Congratulazioni, collega!”. Di queste nozze Roger Waters non aveva dato alcun annuncio, per questo si parla di effetto sorpresa per i fan che si sono subito precipitati sui social per augurare alla nuova coppia di sposi un futuro radioso.

La quinta volta

Per Roger Waters, come già detto, è la quinta volta sull’altare. Nel 1969 il bassista dei Pink Floyd si sposò con Judith Trim e il loro matrimonio durò fino al 1975 quando la coppia scelse il divorzio. Judith, inoltre, compariva anche nella versione in vinile di Ummagumma (1969) dei Pink Floyd. Judith Trim morì nel 2001.

Nel 1976 Roger sposò Carolyne Christie, aristocratica britannica nonché già moglie del manager dei Grateful Dead. Dal loro matrimonio nacquero i figli Harry Waters – ora pianista nella band di Roger – e India Rose, che oggi lavora come modella. Le nozze con Carolyne durarono fino al 1992.

Nel 1993 il bassista dei Pink Floyd si è sposato con Priscilla Philips dalla quale ha divorziato nel 2001, anno in cui Roger Waters si è sposato con Laurie Durning dalla quale ha divorziato nel 2005.