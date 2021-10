Si parla da giorni dello sciopero dal 15 al 20 ottobre indetto dalla FISI ossia la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali e giunti alla vigilia della mobilitazione è giusto capire quali effetti potrebbero esserci in numerosi settori nazionali privati e pubblici già dalle prossime ore. La protesta nasce contro l’obbligo del Green Pass da esibire in tutti gli ambienti di lavoro dalla giornata di domani, come stabilito recentemente dal Governo.

Come pure raccontato in settimana, la Commissione di Garanzia ha dato parere negativo sullo sciopero, etichettandolo come non legittimo perché organizzato a breve distanza dalla manifestazione dell’11 ottobre, tanto più perché riferito a tutti i settori pubblici e privati e pure perché proclamato ad oltranza (ossia per 5 giorni consecutivi salvo proroghe come ipotizzato dalla stessa FISI). Per questo motivo se ne è chiesta la revoca, ma gli effetti non sono stati affatto quelli sperati.

La stessa FISI ha rimandato al mittente le accuse di illegittimità dello sciopero dal 10 al 15 ottobre e ha etichettato come politica la mobilitazione e dunque ammessa per decisione della Corte Costituzionale perché riferita a:

“rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina delle norme poste sotto il titolo III della parte prima della costituzione”.

Insomma, c’è tutta l’intenzione di procedere allo sciopero e ci sono stati anche adesioni di rilievo alla mobilitazione. Nelle ultime ore, ad esempio, l’associazione dei portuali di Trieste ha reso noto che parteciperà alla mobilitazione. Allo scalo specifico, già a partire dalle prime ore della giornata di domani potrebbero presentarsi delle difficoltà, nel carico e scarico merci. Alcuni effetti potranno dunque registrarsi anche per i trasporti in partenza dall’importante centro di smistamento.

Gli sviluppi dello sciopero dal 15 al 20 ottobre potrebbero essere molteplici. Potrebbe delinearsi un weekend ed un inizio della settimana prossima abbastanza caldo per molti settori lavorativi.