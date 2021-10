Netflix ha diffuso il teaser de La Casa di Carta 5 per ricordare l’appuntamento con la seconda ed ultima parte della quinta stagione, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 3 dicembre per quello che sarà il gran finale della serie.

Nel teaser de La Casa di Carta 5 c’è spazio per le lacrime della banda – o meglio di quel che ne resta – dopo la morte di Tokyo: tutti si stringono nel dolore scioccati dalla perdita di quella che era la persona col legame più forte col Professore, dopo Lisbona. Ma c’è spazio anche per il riscatto e la voglia di uscire vivi dalla Banca di Spagna.

Le immagini del teaser de La Casa di Carta 5 sono accompagnate dalla voce del Professore: tutto lascia presumere che dopo aver perso la sua narratrice onnisciente, la serie ne abbia trovato un altro proprio nell’ideatore del colpo. D’altronde nella prima versione de La Casa de Papel era proprio il Professore a raccontare la storia, come hanno raccontato gli autori, poi si decise di dare un’impronta femminile e meno ridondante alla narrazione sostituendola con quella di Tokyo. Ora che quest’ultima si è immolata per la banda facendosi esplodere nel finale del primo volume della quinta stagione, la voce che introduce gli spettatori alle esplosive vicende della banda è quella del ladro nerd e gentiluomo Sergio Marquina (Alvaro Morte).

Il teaser de La Casa di Carta 5 è accompagnato dalla dichiarazione d’intenti del Professore: “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina“. Con il nemico ancora all’interno della Banca di Spagna, a giudicare dalle immagini del teaser sembra Lisbona la prossima a doversi confrontare molto da vicino con l’esercito.

Insieme al teaser de La Casa di Carta 5 Netflix ha rilasciato anche una nuova immagine promozionale, che vede il personaggio di Rio con le mani sul cuore, devastato dalla perdita della sua ex fidanzata dopo un addio straziante.