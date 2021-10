Da alcuni giorni a questa parte si parla nuovamente di Titanic 2, in relazione ad un progetto per il nuovo film che a conti fatti rappresenterebbe il secondo capitolo rispetto a quello che tutti hanno apprezzato nel lontano 1998. Voci che, non a caso, hanno preso piede nelle ultime 24 ore, dopo la messa in onda della famosa pellicola su Canale 5 martedì sera. Senza girarci troppo intorno, dopo aver presentato il suddetto appuntamento con altro articolo, vi diciamo che siamo al cospetto di una bufala.

Non esiste il progetto per un film Titanic 2

In verità, un fondo di verità c’è dietro la storia di Titanic 2. Mi riferisco ad una pellicola che ha visto la luce nel 2012. Si tratta di un film a basso budget, che non è mai arrivato sul grande schermo. Destinato al mercato on demand, questa particolare versione di Titanic 2 non richiama in alcun modo i personaggi della versione originale di 23 anni, come è normale che sia visto l’epilogo della storia. Recensioni estremamente negative, al punto che la maggior parte delle persone e degli addetti ai lavori ancora oggi ignorano l’esistenza di questo lavoro.

Come viene detto da anni sul web, bisogna archiviare una volta per tutte il progetto relativo al possibile film Titanic 2. Certo, il mondo del cinema ci insegna che nulla sia impossibile, ma considerando come si sia conclusa la pellicola del 1998 andata in onda ieri sera su Canale 5, ha davvero poco senso alimentare una storia del genere. Vi faremo sapere se in futuro verranno a galla sotto questo punto di vista, ma la situazione appare di facile letture per ragioni assai scontate.

Staremo a vedere se la bufala su Titanic 2 tornerà a galla nei prossimi mesi o anni, visto che ormai la possiamo definire periodica qui in Italia. Anche a voi è capitato di leggere storie simili?