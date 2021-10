Quante curiosità sul film Titanic conoscete? Sono passati più di vent’anni da quando l’intramontabile storia d’amore tra Jack e Rose è passata sui nostri schermi, eppure la pellicola di James Cameron, vincitore di 11 Premi Oscar, è un classico da (ri)vedere ogni volta che va in onda.

Stasera, 12 ottobre, Canale5 ripropone il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, protagonisti di un amore che nasce nei tre giorni che precedono lo storico affondamento. Jack Dawson, squattrinato pittore di terza classe, e Rose DeWitt Bukater, ricca e annoiata passeggera di prima classe, si innamorano durante la traversata, ma il destino li separerà.

(Ri)scopriamo 10 curiosità sul film Titanic che forse non sapevate.

1. Jack e Rose dovevano essere interpretati da altri attori. Inizialmente la scelta dei due protagonisti sarebbe ricaduta su Gwyneth Paltrow e Matthew McConaughey, fatto che il regista Cameron non confermò mai del tutto.

2. Kate Winslet voleva davvero la parte e per assicurarsi di riuscire a fare una bella impressione, tempestò Cameron al telefono. Gli inviò perfino delle rose firmate: “From your Rose”, chiaro riferimento al personaggio del film. La Winslet ha negato per anni la cosa, poi lo ammise: “Molte miei coetanee – Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Winona Ryder – erano candidate molto più probabili. Sono stata fortunata”.

3. Le lunghe ore di lavoro sul set (ben 14 al giorno) stressarono Leonardo DiCaprio a tal punto di aver avuto dei momenti di debolezza. Durante le riprese di quella famosa scena della cena in prima classe, l’attore si sarebbe chinato verso Kathy Bates e, indicandole le posate, avrebbe chiesto: “Quale di queste uso per lobotomizzarmi?” Pare che anche il giorno precedente DiCaprio fosse poco entusiasta di lavorare al film, lasciandosi andare a commenti come “questa è una stron****!”

4. Cameron era molto scrupoloso e ha lavorato duramente per far sì che ogni dettaglio fosse quanto più accurato possibile. Basti pensare che sul vero Titanic è esistito davvero un uomo di nome Jack Dawson, morto poi durante l’affondamento.

5. Jack poteva davvero salvarsi? Su quella porta c’era spazio per lui e Kate? L’eterno dibattito è stato risolto da James Cameron così: “È molto, molto semplice: leggete la pagina 147 della sceneggiatura e c’è scritto: ‘Jack scende dalla porta e le offre il suo posto in modo che possa sopravvivere.’ È così semplice.” E se lo dice lui…

6. Forse una delle scene più romantiche (e più citate) del film è quando Rose chiede a Jack di disegnarla (nuda) come una delle sue ragazze francesi. Tuttavia, le mani che vediamo sullo schermo non appartengono a DiCaprio, bensì a Cameron, che aveva realizzato degli schizzi per la scena.

7. Lindsay Lohan stava per avere una parte in Titanic. L’allora attrice bambina aveva sostenuto un provino per interpretare la ragazzina con cui Jack balla in terza classe. La star, però, fu scartata per via dei suoi capelli rossi, troppo simili al colore di Rose e sua madre Ruth.

8. La celebre canzone di Celine Dion, My Heart Will Go On, è ormai un classico. Eppure all’inizio non era prevista nella colonna sonora perché il regista voleva solo musiche senza parole. Le cose sono cambiate quando il compositore James Horner si è unito al paroliere Will Jennings per comporre la canzone che oggi tutti noi conosciamo.

9. Titanic detiene un record unico al mondo: è finora l’unico film ad essere rimasto proiettato al cinema per quasi un anno. Ovviamente parliamo dell’uscita negli Stati Uniti, il 19 dicembre 1997. La pellicola era ancora al cinema quando è uscita anche in VHS il 1° settembre 1998.

10. Secondo quanto riferito, a pochi giorni dalla fine delle riprese, il cast e la troupe si sono sentiti male. Quindici minuti dopo aver mangiato una zuppa di aragosta, “la troupe era in giro. Alcune persone ridevano, altre piangevano, altre vomitavano”, ha ricordato l’attore Bill Paxton. “Un attimo prima stavvo bene”, ha aggiunto, “l’attimo dopo ero così ansioso che volevo respirare in un sacchetto di carta. Cameron si sentiva allo stesso modo”. Stando ai giornali dell’epoca, qualcuno aveva drogato quelle persone con della fenciclidina, una sostanza allucinogena particolarmente diffusa negli USA tra gli anni ’70 e ’80. Il colpevole non fu mai trovato.