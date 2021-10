Non è in discussione il Huawei Mate 50, che verrà sicuramente presentato, anche se probabilmente, come riportato da ‘gizchina.com‘, con a bordo il processore Snapdragon 898 di Qualcomm, che si ferma alla versione 4G. A margine della Huawei Full Connect Conference tenutasi lo scorso mese, i dirigenti del produttore cinese hanno fatto sapere che la sfida del 5G è assai difficile per quanto riguarda l’azienda, il tutto a causa del ban USA.

Bisogna essere realisti e guardare alle reali possibilità dell’OEM, che, allo stato attuale delle cose, non può permettersi di lanciare una versione 5G del Huawei Mate 50. Il processore Snapdragon 898, dal canto suo, è stato realizzato con processo produttivo a 4nm di Samsung, ed è caratterizzato da una struttura a 3 cluster (1 core Cortex X2 a 3GHz, 3 core Cortex A78 da 2.5GHz e 4 core Cortex A55 da 1.79GHz), sulla cui potenza non si discute. Per qualcuno il fatto che il Huawei Mate 50 possa non offrirsi anche in versione 5G potrebbe essere un problema, anche perché è di un top di gamma che si sta parlando, e non di un qualsiasi medio-gamma su cui è possibile sorvolare. La mancanza del 5G, a lungo andare, potrebbe pesare, anche perché lo standard di rete di ultima generazione è ormai sul punto di esplodere.

Non va nemmeno dimenticato che il Huawei Mate 50 non potrà certamente contare sui servizi Google, un altro aspetto che non giocherà a suo favore. Insomma, la questiona appare parecchio difficile per il produttore cinese, che sta cercando di tenere duro il più possibile con le armi a sua disposizione, pur facendo fatica per le ragioni che vi abbiamo appena spiegato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.