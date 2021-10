Lee Jung-jae di Squid Game è uno degli attori più quotati in Corea del Sud, e grazie alla serie Netflix, ha conquistato anche l’Occidente.

Il suo ruolo è quello di Gi-hun, un nullafacente squattrinato che gioca troppo, ruba alla sua famiglia e viene picchiato dagli usurai. Trovandosi a corto di denaro, accetta un misterioso invito a diventare il concorrente n. 456 nella competizione mortale di Squid Game. La sua affabilità e il suo carattere pronto a fare la cosa giusta lo rendono un protagonista facile da amare – soprattutto alla luce della sua coraggiosa scelta nel finale di stagione.

Per Lee Jung-sae, però, Hollywood è ancora lontana. “Non mi è arrivata nessuna proposta o richiesta di lavoro”, ha detto in un’intervista a Variety . “Ma, se arrivasse quella giusta, sarei felice di far parte di una produzione all’estero. Potrebbe essere divertente”.

L’attore sudcoreano ha dichiarato di aver accettato subito il ruolo in Squid Game perché diverso da quelli romantici interpretati nei decenni passati della sua carriera. “Non mi aspettavo affatto questo tipo di successo quando mi sono imbarcato per la prima volta su ‘Squid Game’ come progetto. Ma quando ho letto la sceneggiatura, ho capito che conteneva elementi che potevano risuonare con tutti e funzionare al di fuori della Corea”.

Secondo i report, Lee Jung-jae di Squid Game è ora l’attore più redditizio in Corea, ma lui sente di essere rimasto la stessa persona anche dopo tale successo: “Non è cambiato molto per me come attore. Ma il personaggio di Gi-hun cambia molto nel corso dello spettacolo. Ha un ampio spettro, che qualsiasi attore vorrebbe provare almeno una volta nella sua carriera. Questa è stata forse la prima volta che ho interpretato un personaggio con una tale portata.”

Le produzioni coreane, soprattutto film, prendono sempre più piede nel nostro Paese e i giganti dello streaming si fanno la guerra per accaparrarsi i diritti di distribuzione. Questo è quindi un momento d’oro per la Corea del Sud, e Lee dice che Squid Game gli ha aperto gli occhi: “In questi giorni in Corea, molte serie di dieci episodi o meno vengono realizzate da scrittori e registi della scena cinematografica. Questo mi fa sentire molto a casa. Ma le serie sono naturalmente più lunghe, il che ti dà più tempo per sviluppare un personaggio. Forse come attore dovrei fare più serie, esplorarne un po’ di più”.

Attualmente sta lavorando sul debutto alla regia con Namsun, un thriller di spionaggio in lingua coreana in cui è stato coinvolto dopo aver acquistato i diritti e aver riscritto la sceneggiatura: “Solo perché sto facendo il lavoro di regista in questo film non significa che smetterò di recitare. Mi piace ancora recitare al meglio e intendo concentrarmi su questo”.