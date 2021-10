Occorrono alcuni chiarimento a proposito del tema sulle scuole chiuse il prossimo 2 novembre in Italia. In occasione della nota ricorrenza per i defunti, infatti, non ci sarà una chiusura nazionale, ma solo per alcune regioni, come avvenuto anche durante la stagione estiva con relative attività concepite solo in determinate realtà. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un altro articolo a tema per i nostri lettori. Importante, a tal proposito, fare il punto della situazione su quello che ci aspetta nel corso delle prossime settimane.

Dove vedremo le scuole chiuse il 2 novembre in Italia?

In particolare, in tanti si chiedono dove avremo le scuole chiuse il 2 novembre qui in Italia. La lista ufficiale contiene solo undici regioni, motivo per il quale circa metà Paese quel martedì vedrà gli istituti regolarmente aperti. Tra le aree che hanno optato per la chiusura abbiamo realtà come Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Tutto questo, fino ad arrivare a Provincia di Trento e Provincia di Bolzano.

Queste le informazioni ufficialmente attualmente disponibili. Tuttavia, la situazione è più flessibile di quanto si possa immaginare. Basti pensare al fatto che, per le attuali normative, gli istituti scolastici possano decidere in modo del tutto autonomo la chiusura in occasione di una festività come quella del 2 novembre. Ecco perché è importante precisare che in istituti di regioni non elencate nel nostro articolo di oggi, potrebbero registrarsi scuole chiuse in occasione della suddetta festività.

Staremo a vedere come andranno le cose sul tema “scuole chiuse” nelle regioni dove al momento è previsto il normale svolgimento delle lezioni. Del resto, la festività del 2 novembre da sempre crea divisioni dal punto di vista gestionale qui da noi. Vi terremo aggiornati appena avremo ulteriori novità sul tema del momento.