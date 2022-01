La riapertura scuole in Campania, dopo il primo giorno di DAD post-vacanze per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dovrebbe essere cosa fatta. Il ricorso del Governo ma anche di alcune associazioni pro scuola in presenza è stato accolto proprio dal TAR Campania, in questo pomeriggio del 10 gennaio.

Di fatto l’ordinanza di De Luca sulla scuola nella sua stessa regione è stata appena annullata con l’intervento dalla quinta sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Abbruzzese. A nulla è valsa la presentazione di tutta la documentazione che giustificava l’ordinanza entro le ore 11 di questa mattina. Il tribunale amministrativo ha ritenuto non sufficienti le motivazioni che hanno spinto proprio De Luca al blocco delle attività in presenza fino al prossimo 29 gennaio.

Data l’annullata efficacia dell’ordinanza, quando si assisterà alla riapertura delle scuole in Campania? La logica vorrebbe un immediato ritorno in aula per gli studenti coinvolti, dunque quelli dell’asilo, delle elementari e delle medie in tutte le 5 province campane. Non è chiaro, tuttavia, se nel frattempo sarà necessaria una nuova ordinanza di De Luca che prenda atto del ricorso. In ogni caso, i singoli istituti presenti sul territorio nazionale dovrebbero emanare le relative circolari per avvisare le famiglie del rientro in classe, ma oramai in tempi strettissimi. Insomma, nonostante la chiara e netta posizione del TAR, oltre che in primis sul Governo, non è per nulla scontato che le lezioni in aula possano ripartire in tutto e per tutto a distanza di poche ore. Non è neanche del tutto da escludere che in qualche istituto, genitori e presidi pro-DAD diano il via a proteste più o meno serrate per evitare le lezioni in presenza. Le prossime ore saranno decisive per avere un quadro della situazione ben più chiaro in questo momento davvero particolare.

