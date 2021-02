C’è grande attesa per l’ordinanza di De Luca per capire fino a quando saranno chiuse le scuole in Campania. L’annuncio di ieri del governatore nella sua abituale diretta Facebook del venerdì ha spiazzato un po’ tutti: davvero in pochi si aspettavano la netta presa di posizione per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, considerando la precedente strategia che demandava ai sindaci la possibilità o meno di serrare le scuole appunto, sulla base dei dati epidemiologici locali. Tutto come non detto ora, si ritorna ad una decisione generalizzata per tutte le province della regione, non tenendo affatto conto delle enormi differenze tra le città più densamente popolate e i piccoli centri.

L’ordinanza di De Luca arriverà in giornata, proprio in questo sabato 27 febbraio. Alla Regione stanno lavorando duramente per rendere il documento “a prova di TAR”. ossia per fare in modo che non possa essere impugnata dal Tribunale amministrativo e dunque annullata, con un conseguente ritorno in classe. Per il momento, dunque, non è chiaro ancora fino a quando saranno chiuse le scuole. A dire la verità, potrebbe pure esserci un incredibile colpo di scena relativo alle scuole che non dovranno chiudere i battenti: non si esclude, ad esempio, che i servizi dell’infanzia e magari le prime classi di primaria possano restare aperte. Ogni dettaglio è in forse ancora e sarà svelato attraverso la pubblicazione del documento definitivo (si spera già in mattinata) attraverso il sito dell’ente regionale.

Qualche ipotesi più che plausibile sulla questione più spinosa ossia fino a quando saranno chiuse le scuole in Campania. Nella giornata di ieri, De Luca ha affermato che nel corso delle prossime settimane vorrà portare a termine la vaccinazione per tutto il personale docente. Difficile che l’operazione, viste anche le scarse scorte di fiale, si concluda prima della fine di marzo. Come più che naturale conseguenza, è plausibile ritenere che il governatore stia pensando ad un rientro in classe anche dopo Pasqua, ossia a partire dal 7 aprile.