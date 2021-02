Manca solo la pubblicazione dell’ordinanza scuole Puglia che sancisce il ritorno in DAD per ogni ordine e grado di istruzione da lunedì prossimo 22 febbraio. Nella notte, un nuovo incontro tra il governatore Emiliano e i sindacati ha sancito la necessità di tornare alla metodologia delle lezioni a distanza per contrastare la nuova impennata di casi di positività da Covid-19. L’opinione pubblica, come accaduto in passato, si spacca tra sostenitori della misura e genitori che ritengono la strategia come estremamente dannosa per i giovanissimi.

Non ci sono dubbi sul fatto che oggi l’ordinanza scuole Puglia subito in DAD sarà firmata dal presidente Michele Emiliano, dunque in questo sabato 20 febbraio. L’accesa discussione tra i vertici della Regione e i sindacati è andata avanti anche nelle ore notturne per un accordo. Lo stesso documento per la comunicazione del ritorno per tutti alla didattica a distanza era già pronto nella serata di ieri ma si è preferito confrontarsi con i sindacati appunto prima della vera e propria pubblicazione della decisione finale. A seguito di quest’ultima, tutti gli studenti riceveranno il servizio di formazione online, a partire anche dai bambini della scuola dell’infanzia fino ad arrivare agli studenti delle secondarie di secondo grado.

In attesa della messa online dell’ordinanza scuole Puglie, occhio ai canali ufficiali attraverso i quali sarà data pubblicità all’importante cambiamento ossia il sito della Regione, il relativo canale Facebook ufficiale ma anche il profilo social del governatore Emiliano. Probabilmente il documento sarà consultabile da tutti entro la mattinata di questo sabato.

La decisione del ritorno in DAD per tutti gli studenti mira a stroncare l’impennata di contagi sul territorio. Attualmente è in corso la vaccinazione del personale scolastico che ha aderito alla campagna nell’ordine del 70-80% rispetto al numero totale dei dipendenti degli istituti. Si conta di tornare in aula solo fra diverse settimane, con un’arma in più contro il coronavirus.