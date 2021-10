WhatsApp potrebbe avere in serbo altre sorprese, almeno stando a quanto emerge dalla versione beta per Android (release 2.21.21.6), in cui si leggono diversi riferimenti alla nuova funzione ‘Community‘. Il team di XDA Developers l’ha scoperto da poco, anche se è presto pensare che l’app di messaggistica istantanea possa trasformarsi in un social network (l’idea potrebbe anche piacere, ma siamo proprio curiosi servirebbe un ennesimo social piuttosto che un’app di messaggistica istantanea che funziona comunque bene ed è la più popolare al mondo?).

Le community saranno direttamente collegate ai gruppi: potrebbe trattarsi di una maxi-categoria, una sorta di directory, in cui confluiranno più gruppi, oppure anche più semplicemente il nuovo nome scelto per identificare i gruppi (anche se speriamo in qualcosa di più, dispiacerebbe se tutto si risolvesse in un nulla di fatto). Adesso è presto per fare previsioni, anche perché non abbiamo altro che un nome su cui ragionare. Sta di fatto che il termine community è parso più volte ricorrente all’interno del codice dell’ultima beta di WhatsApp per Android, e che qualcosa starà di certo bollendo in pentola.

Per adesso conviene godersi quanto è realmente in cantiere da parte del team di sviluppo di WhatsApp, ovvero il supporto multi-dispositivo, che permetterà agli utenti di accedere alle conversazioni di chat anche al netto dello smartphone, tramite la sincronizzazione a bordo di fino ad un massimo di 4 dispositivi in contemporanea. La questione è ancora del tutto aperto: adesso si tratta di capire a cosa fa esattamente riferimento il termine community riscontrato nell’ultima beta di WhatsApp per Android, e come la funzione potrebbe essere implementata nel servizio di messaggistica istantanea. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.