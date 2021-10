Lo switch-off dei canali tematici di RAI e Mediaset avverrà a partire dal prossimo 20 ottobre, come prima fase del passaggio al DVB-T2. La società di via Mazzini procederà, in primo luogo, con Rai Premium, Rai 5, Rai Sport, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Movie, Rai 4, Rai Premium, Rai YoYo, Rai Gulp, Rai 1 HD, Rai Sport+ HD, Rai 2 HD e Rai 3HD, per poi riservare lo stesso trattamento ai canali principali nel 2022. Il discorso vale anche per Mediaset, i cui canali a cambiare adesso di frequenza saranno TgCOM24, Boing Plus, Mediaset Italia 2, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Lo switch-off interesserà per prima la Sardegna, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 18 dicembre 2021. Toccherà, tra il 2 gennaio ed il 15 marzo , a Valle d’Aosta, Lombardia (fatta eccezione per la provincia di Mantova), Piemonte, provincia di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna (tranne che per la provincia di Piacenza). Nel periodo che va dagli inizi di marzo al 15 maggio la transizione riguarderà la Sicilia, la Puglia, la Calabria, la Basilicata, l’Abruzzo, il Molise e le Marche. Dal 1 maggio al 30 giugno sarà la volta di Liguria, Umbria, Toscana, Campania e Lazio. Il passaggio completo al DVB-T2, per liberare le frequenze destinate al 5G, avverrà dal 1 gennaio 2023, quando tutto sarà compiuto a livello nazionale.

Per adesso ricordate solo che dal 20 ottobre di quest’anno i canali tematici di RAI e Mediaset (esattamente quelli che vi abbiamo sopra elencato) inizieranno a fare il cambio delle frequenze. Se non vi siete ancora organizzati, comprate un decoder esterno oppure una nuova TV (magari approfittando dei bonus TV ancora disponibili). Nel caso in cui abbiate ancora qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.