Ci si avvia verso il primo vero spegnimento dei canali RAI e Mediaset in rappresentanza della prima tappa del passaggio al DVB-T2. Il mese prossimo RAI provvederà allo switch-off di 9 dei suoi canali; Mediaset farà altrettanto per 6 dei suoi. La scadenza, inizialmente fissata per il 15 ottobre, è stata portata al giorno 20 del mese prossimo.

Come vi avevamo raccontato in questo articolo, RAI passerà a MPEG4 le emittenti tematiche, lasciando su MPEG3 solo quelli principali (Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24). Questo significa che gli utenti che non hanno una TV o un decoder compatibile con MPEG4, a partire dal 20 ottobre non riusciranno più a vedere Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Sport+ HD e Rai Scuola. Mediaset ci andrà più alla leggera, spegnendo dal 20 ottobre i seguenti canali: TGCom24, Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. Non ci sono ancora indicazioni circa le date di spegnimenti dei canali principali, anche se molto dovrebbe dipendere dalle vendite di TV e decoder abilitati.

Tutto secondo i piani anche per quanto riguarda lo switch-off del MPEG2 sulla piattaforma Tivusat, almeno per quanto riguarda i decoder esterni (precisiamo che chi possiede un apparecchio televisivo con decoder satellitare integrato e la CAM, molto probabilmente non dovrà muovere un dito per adeguarsi per diversi anni). Sul satellitare, a partire dal 1 ottobre si spegnerà Italia 1 (tenete presente che Rete 4 è già passato al MPEG4), cosa che poi accadrà anche per Canale 5 il 1 gennaio 2022, se tutto andrà secondo i programmi prestabiliti. Non sappiamo ancora dirvi nulla per quanto concerne la RAI (vi daremo ulteriori dettagli quanto prima). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.