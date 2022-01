Il passaggio al nuovo digitale terrestre si fa sempre più vicino, ed ecco che Mediaset ha deciso di pronunciarsi in merito alla gestione della transizione. L’emittente del gruppo Fininvest ha comunicato che a partire dall’8 marzo 2022 i canali principali passeranno al MPEG4, con una qualità di visione senz’altro maggiore (il passaggio conviene un po’ a tutti).

In via temporanea, sarà possibile continuare a ricevere i precedenti formati di trasmissione in modalità ‘provvisoria‘, per permettere agli utenti di riconoscerli in modo inequivocabile. Rete 4, Canale 5, Italia 1 e il 20, provvisoriamente, potranno essere fruiti ai canali 104, 105, 106 e 120, oltre ai canali 504, 505, 506 e 520. Le versioni in alta definizione di questi canali saranno visualizzabili su 4, 5, 6 e 20 del telecomando. Gli utenti che non sono ancora provvisti di una TV o di un decoder abilitati potranno continuare a godere dei principali canali Mediaset in via temporanea, visto che poi, passate qualche settimana, verranno anch’essi spenti.

Non sapete ancora se la vostra TV o decoder supportino o meno il nuovo DVB-T2? Potrete rendervene conto in maniera molto semplice: se, a partire dall’8 marzo 2022, visualizzerete solo i canali provvisori e non intercetterete niente sui tradizionali 4, 5, 6 o 20, allora significa che dovrete cambiare apparecchio televisivo o decoder, in maniera tale da supportare lo standard DVB-T2 ed i canali in MPEG4 in alta definizione. Inutile dirvi che si tratta di un passaggio obbligato, che inevitabilmente bisognerà affrontare per continuare a fruire, peraltro godendo di una qualità di gran lunga maggiore, dei canali Mediaset, ma non solo (come ormai saprete, il DVB-T2 si è reso necessario per liberare le frequenza della banda 700Hz, che verranno utilizzate dal 5G. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

