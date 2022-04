Il DVB-T2 ha messo tanti italiani nelle condizioni di acquistare un nuovo TV o decoder: la Legge di Bilancio 2022 del Governo Draghi ha, per questo, promosso un incentivo per aiutare le fasce più deboli a sentire meno il peso di certe spese aggiuntive (che contribuiscono a gravare sul bilancio familiare).

Sono 5 i milioni di euro stanziati per l’iniziativa, che adesso iniziano a prendere effettivamente forma. Ci riferiamo ai decoder gratis destinati agli anziani (soggetti con età pari o superiore ai 70 anni e con reddito uguale o inferiore ai 20 mila euro l’anno), che, come riportato da ‘telefonino.net‘, sarebbero già pervenuti nei depositi di SDA. Il corriere è sotto la gestione di Poste Italiane, scelto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la distribuzione degli apparecchi a tutti gli aventi diritto. Le spedizioni sono ormai pronte a partire.

Poste Italiane presto invierà una comunicazione per avvisare i beneficiari di aver diritto all’agevolazione, che, a quel punto, potranno decidere se accettare o rifiutare. In caso di risposta affermativa, il decoder gratuito verrà spedito e consegnato dal postino nel giorno stabilito. Poste Italiane ha anche organizzato un centro assistenza per aiutare gli over 70 ad installare i decoder e prepararli alla sintonizzazione dei canali (le persone con una certa età potrebbero anche andare incontro a qualche difficoltà se lasciate sole in questo genere di operazioni, ed è quindi giusto vengano seguite in questo processo). La buona notizia è che i decoder del nuovo digitale terrestre siano ormai pronti a partire per essere consegnati (ci vorrà probabilmente ancora qualche giorno per vederseli recapitare a casa, ma almeno adesso sappiamo che gli apparecchi sono giunti nei depositi di SDA e che, a questo punto, non resta che consegnarli ai loro legittimi proprietari).

