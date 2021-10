Pierpaolo Pretelli imita Clementino e conquista anche l’irremovibile Cristiano Malgioglio. Come in ogni imitazione che si rispetti, calarsi nei panni dell’originale e riproporre le gestualità, le doti canore e l’outfit non è certo cosa facile. Eppure Petrelli ha convinto tutti, cimentandosi nel rap così come nel live act.

Pierpaolo Pretelli imita Clementino

Pierpaolo Pretelli imita Clementino e a Tale E Quale Show 2021 si esibisce sulle note di Cos Cos Cos, il brano prodotto da Shablo e Zef contenuto nel disco Miracolo! (2015). A conquistare da subito il pollice in su del tavolo dei giudici, in primo luogo, è stato il napoletano sfoderato dall’ex GF. Pretelli è originario di Maratea e per apprendere le basi della cadenza si è rivolto a Biagio Izzo.

Quel che emerge dalla sua performance è l’impegno e la ricerca dei dettagli: Pretelli è diventato Clementino, e ha smosso anche il puntiglioso Cristiano Malgioglio che, a questo giro, non ha inflitto alcuna stoccata contro l’ex GF.

Il parere dei giudici

Giorgio Panariello, oltre ad aver apprezzato l’esibizione di Pretelli in generale, ha messo un placet sull’apprendimento della dialetto napoletano. Ecco le sue parole:

“Bravo, il napoletano è una lingua che non ti appartiene e già quella era una difficoltà. Lo parli meglio di Biagio Izzo, poi ho visto che non leggevi la canzone. La sapevi a memoria. Hai fatto un buon lavoro”.

Entusiasta anche Loretta Goggi:

“Una difficoltà pazzesca, io ho dovuto leggere il testo per capirlo e lui non è nemmeno napoletano. È andato a tempo, poi, se sbagli una parola è finita. È padrone della scena, si muove bene, questo ragazzo si farà”.

Infine arriva il commento di Cristiano Malgioglio:

“Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero”.

Il commento di Malgioglio, tuttavia, non è piaciuto al vero Clementino che nelle storie su Instagram ha mostrato le sue reaction in diretta durante l’esibizione di Pretelli e ha replicato all’osservazione del giudice: “Ecco, è arrivato John Lennon, ma non mi ca*are il ca**o!”.

Ancora, Clementino aggiunge: “Malgioglio, tu parli male di me in televisione? Hai la stessa utilità dell’ananas sulla pizza”. Insomma, qualunque cosa dica Malgioglio finisce per far indignare qualcuno, a volte gli stessi concorrenti e altre volte gli originali.

@InfoMalgioglio Cristiano Malgioglio parli male di me in Tv ? Credo che nella TV tu abbia la stessa utilità dell’Ananas sulla Pizza 😂🍍🍕🤮 #taleequaleshow #talequaleshow — CLEMENTINO IENA (@CLEMENTINOIENA) October 8, 2021