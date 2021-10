La BBC svela un teaser di Doctor Who 13, ultima stagione di Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. La breve clip mostra anche la data d’uscita del nuovo ciclo di episodi: la première è fissata per Halloween e per l’occasione, la stagione 13 avrà anche un titolo speciale, Doctor Who: Flux. Sarà un segno per indicare che la serie britannica si avvicina a un nuovo cambiamento?

Infatti, oltre ad essere l’ultimo anno della Whittaker nel ruolo del Dottore, Doctor Who 13 segnerà anche l’addio di Chris Chibnall come showrunner. L’uscita di scena è fissata al 2022 con tre episodi evento.

L’ex showrunner di Doctor Who Russell T Davies tornerà al timone della serie, che aveva avviato il moderno revival nel 2005. Davies ha riportato Doctor Who in auge grazie alle interpretazioni di Christopher Eccleston e David Tennant come rispettivamente Nono e Decimo Dottore, ancora oggi tra i protagonisti della serie più apprezzati di sempre. Con il successo del rilancio della serie, Davies ha creato due spin-off, Torchwood e The Sarah Jane Adventures.

Nel nuovo teaser di Doctor Who 13, il Dottore mette qualcuno in guardia contro qualcosa chiamato “il Flusso”. Non solo: aggiunge che diversi antagonisti celebri sono sulle sue tracce, tra cui gli Angeli Piangenti e i Sontaran. Forse il tempo sta andando a pezzi?

Ecco la sinossi rilasciata in precedenza per la tredicesima stagione, composta da sei episodi:

Lei è tornata. Il Tredicesimo Dottore sta tornando per la tredicesima serie in quello che dovrebbe essere un evento speciale in sei parti. Dalla loro ultima battaglia epica in Revolution dei Dalek, il Dottore (Jodie Whittaker) e Yaz (Mandip Gill) hanno esplorato l’universo insieme. Ora il Dottore mette in dubbio tutto il suo passato, e andrà alla ricerca di risposte. Sul TARDIS salirà il nuovo companion, l’attore e comico John Bishop che si unisce al cast nei panni di Dan Lewis, il quale imparerà rapidamente che c’è più nell’Universo di quanto possa mai credere. Jacob Anderson debutterà in Doctor Who nella parte di un personaggio ricorrente, Vinder. In questo nuovo ruolo, unirà le forze con i protagonisti, mentre il Dottore affronta la sua più grande avventura di sempre. La stagione 13 è pronta a introdurre alcuni nuovi terrificanti avversari. L’Universo ti sorprenderà. Costantemente.

Ecco il teaser: