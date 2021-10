Adesso tutti noi meritiamo sapere cosa ne è stato dei fratelli Legaski quando erano ancora solo bambini perché non è possibile che entrambi abbiano in testa strane filosofie e comportamenti borderline. Big Sky 2 vive di questo e se nella prima stagione è stato lo sceriffo a tenere banco con il suo traffico, con le sue bugie e la sua follia, adesso tocca al suo gemello farlo.

Avevamo già annunciato il ritorno di John Carroll Lynch ma se nel primo episodio lo abbiamo visto di sfuggita nel finale pronto a svelare anche il ‘destino’ di Ronald, in questo secondo è andato oltre. Wolfgang “Wolf” Legarski vive con una mentalità animalesca secondo cui chi non fa parte del suo branco è suo nemico. Proprio per questo continua a spingere Ronald a mostrarsi per quello che è, collaborando e permettendogli così di risolvere i problemi causati da Big Mike.

Naturalmente Ronald non prende di buon occhio questa filosofia e si rifiuta di collaborare almeno fino a quando non capisce che anche Scarlett è con lui e sta vivendo la sua stessa situazione ma con un risultato diverso visto che si trova fuori da una gabbia. Prende il via da qui la nuova stagione della serie che sicuramente ci regalerà colpo di scena e rivelazioni proprio come ha fatto nella prima.

Ecco il promo del terzo episodio:

Se da un lato ci sono Ronald e Wolf Legarski, dall’altra ci sono Cassie e Jenny alle prese con un nuovo caso mentre Jerry ottiene la possibilità di diventare detective. Come evolveranno adesso le cose? Da qui in poi potranno solo peggiorare e non solo nella perfetta armonia folle del gemello dello sceriffo ma anche per le due protagoniste che si ritroveranno per le mani un caso di droga, spaccio e morte.

Tutto questo convincerà i fan o il successo della prima stagione di Big Sky sarà difficile da replicare?