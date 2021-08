John Carroll Lynch in Big Sky 2. Le voci che si sono susseguite per qualche giorno, hanno trovato conferma proprio in una serie di domande e risposte sui social ad un passo dalla nuova stagione della serie che ha iniziato a prendere forma e che proprio in queste ore si è mostrata in un teaser. Ma cosa sappiamo del ritorno di uno dei personaggi iconici della prima stagione della serie?

ATTENZIONE SPOILER!

John Carroll Lynch in Big Sky 2 potrebbe non essere il poliziotto del Montana Rick Legarski che abbiamo conosciuto proprio perché il personaggio è morto per mano della moglie. I rappresentanti di ABC presenti al press tour estivo virtuale della Television Critics Association non hanno rilasciato molti dettagli a riguardo ma chi ha seguito la serie sa bene che esiste il fratello gemello di Legarski e che proprio lui potrebbe essere al centro dei nuovi episodi magari alla ricerca di vendetta. Ma se così non fosse?

E se lo scambio di persona tra il poliziotto e il suo gemello fosse già avvenuto prima del momento in cui Cassie gli ha sparato? Il drama ci ha abituato a sconvolgenti colpi di scena sin dal primo episodio e i fan adesso si aspettano altri colpi al cuore e John Carroll Lynch potrebbe essere legato ad uno di questi.

Il teaser di Big Sky 2 rilasciato da ABC non ha mostrato il volto del personaggio di Lynch ma ha confermato il ritorno delle detective private ​​Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) pronte ad indagare su uno strano incidente d’auto che ha luogo poco fuori Helena, nel Montana. Confermato anche il ritorno di Jerry con la possibilità di una nuova vita (nel video è in compagnia di un uomo e un cocktail in mano) e anche quello del grande villain della serie che continuerà la sua fuga, Ronald Pergman.

Il passato di Jenny farà il resto, almeno secondo le prime anticipazioni della seconda stagione della serie, ma in che modo?