Ariete in tour nel 2022: dopo la tournée estiva, è stato annunciato il club tour che porterà la cantante ad esibirsi nei club della penisola il prossimo anno, a partire dal mese di marzo.

In estate l’abbiamo vista sul palco per 27 date in lungo e in largo per la penisola. A soli 19 anni, Ariete è già una realtà nel panorama musicale odierno e annuncia adesso il suo primo tour nei club.

Ariete – Club tour partirà nella primavera 2022. Il tour partirà il 13 marzo dall’Alcatraz di Milano, passando poi il 17 marzo dal Gran Teatro Geox (Padova), il 18 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino), arrivando il 21 marzo al Tuscany Hall di Firenze. Il tour proseguirà poi alla Casa della Musica di Napoli il 23 marzo per poi concludersi il 27 marzo all’Atlantico di Roma.

I biglietti per assistere ai concerti di Ariete in tour nel 2022 saranno disponibili dalle ore 12.00 di venerdì 8 ottobre attraverso il circuito TicketOne, sia online che nei punti vendita fisici e via call center.

Ariete, cantautrice romana classe 2002, si è fatta conoscere grazie al successo del singolo L’Ultima Notte (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix Summertime e scelto inoltre per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. L è l’ultimo singolo uscito mercoledì 29 settembre, presentato in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante l’ultima data del tour estivo e in radio da venerdì 8 ottobre.

L è una canzone scritta da Ariete, che ne firma anche la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia). “Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia” canta Ariete, particolarmente malinconica.

Ariete in tour nel 2022:

13 marzo @Alcatraz – Milano

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze

23 marzo @Casa della Musica – Napoli

27 marzo @Atlantico – Roma

Testo L, il nuovo singolo di Ariete

Mi hai fatto credere di essere speciale per un giorno

Per un nano secondo

Poi m’hai sparato un colpo

Se non mi guardo indietro giuro che poi torna tutto apposto

Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio



E quanto ho detto, non lo faccio più, non ricado giù

Se non mi vuoi, io non ti voglio

E quanto ho detto, non ci casco più e poi ci casco sempre

Due cuori ed una mente,

Vince sempre chi mente

Sei così lontana che non so nemmeno se ti ho persa

Ne giro una ad L e mi rimane mezza sigaretta

E sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia

E me ne vado via e brinderai alla mia

E me ne vado via e tu brinderai alla mia

Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire

Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire

Le bugie bianche sono tali quando non sei sporco dentro

Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo

E quanto ho detto, non lo faccio più, non ricado giù

Se non mi vuoi, io non ti voglio

E quanto ho detto, non ci casco più e poi ci casco sempre

Due cuori ed una mente,

Vince sempre chi mente

Sei così lontana che non so nemmeno se ti ho persa

Ne giro una ad L e mi rimane mezza sigaretta

E sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia

E me ne vado via e brinderai alla mia

Sei così lontana che non so nemmeno se ti ho persa.

Ne giro una ad L e mi rimane mezza sigaretta

E sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia

E me ne vado via e brinderai alla mia

E me ne vado via e tu brinderai alla mia