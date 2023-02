Il nome di Ariete a Sanremo 2023 farà storcere il naso a molti: tanti, infatti, sono coloro che lamentano di non conoscerla. Ariete è una delle artiste di riferimento per la Generazione Z e al Festival di presenta con Mare Di Guai che vede anche la speciale partecipazione di Calcutta.

Mentre il testo di Mare Di Guai è scritto da Ariete e da Calcutta, alla produzione del brano c’è Dardust, alias Dario Faini.

Testo e significato di Mare Di Guai di Ariete a Sanremo 2023

Mare Di Guai è un brano malinconico e riflessivo. Il testo racconta una relazione finita ma in un’ottica introspettiva e positiva. L’esigenza non è quella di abbandonarsi alla tristezza bensì quella di reagire, di trovare la forza per riemergere da un momento difficile per andare avanti a testa alta.

Chi è Ariete

Ariete è il nome d’arte di Arianna Del Giaccio, classe 2002.

Nel 2022 ha pubblicato l’album d’esordio Specchio, certificato disco d’oro. Il rilascio, dopo i fortunati brani Castelli di lenzuola e Cicatrici con Madame, entrambi certificati dischi d’oro.

Nello stesso anno intraprende un tour che la porta ad esibirsi al Carroponte di Milano e al Rock in Roma. Partecipa inoltre ai progetti di Sick Luke, Night Skinny, Psicologi, Villabanks, Tananai, che la vuole come unico featuring del suo progetto, e Coez, dove interpreta “Margherita” in chiave acustica nel suo “From the Rooftop 2”.

Adesso per lei c’è il Festival di Sanremo 2023, in gara tra i Campioni.