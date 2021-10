Il fumetto di Shade è La Fabbrica Dei Rapper, una graphic novel esilarante ambientata a Torino. Il fumetto sarà disponibile dal prossimo 12 ottobre al prezzo di 15,90 euro per 144 pagine in totale.

La storia parte dalla troupe televisiva di Se Mi Lasci Ti Cartello in città per documentare la vita tipo di una star. La star in questione è Shade, rapper e cantautore molto apprezzato dal pubblico.

I fan lo adorano, le etichette musicali se lo contendono: è il re indiscusso del rap e a Torino si prepara per realizzare il sogno della sua vita: esibirsi sul palco più prestigioso del mondo davanti a migliaia di fan.

Non manca molto allo spettacolo e non vede l’ora di esibirsi dal vivo. Quando arriva il giorno del concerto, però, un’amara sorpresa. L’Arena, che avrebbe dovuto essere stracolma di fan adoranti è in realtà vuota.



All’improvviso i social dell’artista hanno pochissimi follower, per strada nessuno lo riconosce più e la sua mega villa è stata pignorata. Cos’è successo? Ma soprattutto, come farà Shade a cavarsela nel duro mondo della strada senza più lavoro e amici?

A questo punto Shade si imbatte nella producer Shilpa e – dopo averle prese di santa ragione proprio da lei – la convince ad aiutarlo nelle indagini. Dietro l’inaspettato declino di Shade si celano giri d’affari loschi e personaggi corrotti con piani malvagi.

Il fumetto di Shade è un’avventura esilarante, divertente e ricca di colpi di scena che ne rendono il ritmo scorrevole e piacevole. Da leggere tutto d’un fiato per essere catapultati in un mondo parallelo e surreale, le avventure di Shade lo porteranno ad indagare a fondo sui motivi che si nascondono dietro il flop del suo spettacolo, in un mondo in cui combattere fino all’ultimo freestyle.

Le illustrazioni del fumetto sono a cura di Roberto D’Agnano.

