Con Tori Seduti di J-Ax e Shade abbiamo l’ennesimo brano candidato alle playlist dei tormentoni estivi. Alessandro Aleotti si butta nella mischia sullo strascico lasciato da Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita e no, non sa stare fermo nemmeno mentre si trova ancora nei fumi della gioia per il successo del Love Mi.

Tori Seduti di J-Ax e Shade ha tutti gli ingredienti per essere sparato sulle casse dei club e delle spiagge, con quel ritmo spagnoleggiante e quel testo irriverente che sigla una collaborazione nata per divertire. I due rapper, infatti, uniscono le forze per raccontare le pulsioni come se fossero un rodeo in cui i cowboy cercano la damigella da conquistare.

J-Ax e Shade si ritrovano nella seconda collaborazione dopo Tutti A Casa dall’ultimo album Truman (2018), ed è stato proprio Aleotti a contattare l’amico e collega per proporgli un featuring. Shade lo racconta così:

Toro Seduto di J-Ax e Shade è stato prodotto da PLTNM Squad ed Enrico Brun ed è disponibile da oggi, venerdì 1° luglio, in rotazione radiofonica.

L’ultimo disco di J-Ax è Re Ale (2020), uscito anche nella versione deluxe SurreAle nel 2021 con l’aggiunta del disco Uncool & Proud lanciato con lo pseudonimo J-Axonville, il suo alter ego punk rock.

Il 2022 di J-Ax è anche l’anno della ritrovata amicizia con Fedez, siglata dall’organizzazione dell’evento benefico Love Mi e dalla quale un po’ tutti si aspettano un nuovo capitolo discografico dopo Comunisti Col Rolex (2017).

Vedo rosso, luci al neon all’assalto come desperados

Stanno addosso, è un rodeo ma poi scappano se carichiamo

Di quello che pensano chi se ne f****e, baby, invertiamoci i ruoli così

Che domani ti svegli indossando i miei boxer e io con la tua lingerie

Qui fanno i balli amorosi ma è solo per alzare hype, io ho fatto di peggio

La mia ex a Milano mi cerca e non mi trova mai, come il parcheggio

A questi la tipa li porta come il chihuahua dentro la borsa

Noi siamo tori e se sbagli ti becchi le corna (Hah)

C’è una canzone che fa: “Stai qui, stasera non voglio andarmenе”

Se suona la sirena, non voglio andare

Tori sеduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa (Eh)

Ci mettiamo nudi se paghi con me su Only Fans (Na na)

Tutti per strada un po’ come a Madrid per quando vince il Real (Eh)

Facciamo girare fumogeni più degli Ultras (Na na)

(Uno, dos, tres, toro)

Ah, toro!

Stasera ti faccio volare come l’Air Force

Finché parli, il mio cervello dice: “Dai, bro”

Sono appeso se mi stai chiamando

Metterò tutto l’aereo in modalità iPhone

Le tipe ogni giorno quando faccio il bagno mi schivano come una boa

Ma di notte col buio quando esco dall’acqua somiglio un po’ a Jason Momoa

E dopo noi facciamo il disastro quando ci invitano a feste di lusso

Questi cowboy ci tirano il lazo perché han paura che spacchiamo tutto (Spacchiamo tutto)

Ed è come un salto nel vuoto quando faccio un salto da te

Ma va bene perché

C’è una canzone che fa: “Stai qui, stasera non voglio andarmene”

Se suona la sirena, non voglio andare

Tori seduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa (Eh)

Ci mettiamo nudi se paghi con me su OnlyFans (Na na)

Tutti per strada un po’ come a Madrid per quando vince il Real (Eh)

Facciamo girare fumogeni più degli Ultras (Na na)

(Uno, dos, tres, toro)

Ah, toro!

Tori seduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa

Ah, toro!

Tutti per strada un po’ come a Madrid per quando vince il Real