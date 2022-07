Arrivano da Giffoni le parole di Shade su Michele Merlo. Il cantante ricorda il collega scomparso prematuramente più di un anno fa e racconta di averlo conosciuto grazie all’amica Federica Carta che con Merlo ha condiviso i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

All’epoca dei fatti, Merlo si faceva chiamare Mike Bird, salvo poi cambiare nome d’arte in Cinemaboy e infine trovare la sua dimensione congeniale nel suo nome di battesimo: Michele Merlo.

Ospite del Giffoni Film Festival, il rapper Shade, in sala insieme a Federica Carta, ha ricordato la prematura quanto dolorosa ed ingiusta scomparsa di Michele Merlo, che ha lasciato questa vita in seguito ad una leucemia fulminante diagnosticata troppo tardi.

Già omaggiato dall’artista in occasione del memorial “Michele tra le righe”, Shade ha sottolineato quanto la considerazione della musica di Michele Merlo sia giunta in realtà troppo tardi. Era già morto quando ci si è accorti dei suoi brani.

“Grazie a Federica ho conosciuto Michele e ho sempre apprezzato la sua musica”, ha raccontato Shade su Michele Merlo. “Il fatto che ora le sue canzoni siano finalmente prese in considerazione da un lato mi consola ma dall’altro mi irrita perché avrei voluto succedesse in vita, ma purtroppo nel nostro lavoro funziona così”, ha concluso durante l’incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival, attualmente in scena a Giffoni Valle Piana.

Rapper ma anche doppiatore, Shade ha spiegato: “Ho scoperto l’arte del doppiaggio da bambino, quando ho capito che c’era qualcuno dietro le voci dei cartoni, e mi sono detto di voler fare questo nella vita. Avevo venticinque anni e ancora mi chiedevo che cosa avrei fatto da grande, all’epoca ero impiegato ed è stato in quel momento che ho deciso di licenziarmi e iscrivermi ad una scuola di doppiaggio”.