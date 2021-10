Il finale di Riverdale 5 ha detto addio a un altro membro del cast, un personaggio presente fin dalla prima stagione della serie CW.

Attenzione: spoiler! Non leggete se non volete sapere cosa succede

Nell’ultimo episodio della quinta stagione, Hiram Lodge è stato esiliato dalla città da sua figlia dopo aver trovato prove della sua colpevolezza in un caso di omicidio. Prima di andarsene è comunque riuscito a lasciare il segno, piazzando una bomba sotto il letto della sua nemesi Archie.

Mark Consuelos, che interpreta il padre criminale di Veronica, Hiram Lodge, ha lasciato la serie tv dopo quattro stagioni. La conferma è arrivata dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa:

Dal momento in cui Mark si è unito a noi, era letteralmente pronto a tutto, impegnato al cento per cento a rendere la vita di Archie un inferno. E la cosa divertente è che Mark non potrebbe essere più diverso da Hiram. Un professionista di classe ma anche la persona più dolce, sempre attenta a tutti. Auguriamo a Mark il meglio e speriamo che questa non sia l’ultima volta che abbiamo visto Hiram Lodge.

Ciò allude a un ritorno di Hiram in futuro? Per ora il finale di Riverdale 5 potrebbe non essere il suo ultimo episodio.

Consuelos ha poi ringraziato tutti i fan e la produzione:

Innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Aguirre-Sacasa per questa incredibile opportunità. Mai prima d’ora interpretare un personaggio così brutto è stato così bello. Un enorme grazie al fandom di Riverdale, alla brillante troupe e al cast straordinario, che considero cari amici e familiari.

Durante Riverdale, Hiram ha sempre cercato di mettere i bastoni tra le ruote ad Archie, il quale spesso lo ha indicato come colpevole di crimini. L’addio (o arrivederci) di un grande e carismatico antagonista come lui è una grande perdita per la serie.

Le prime quattro stagioni di Riverdale sono disponibili su Netflix, Prime Video e Infinity. In chiaro, i primi 10 episodi della quinta stagione sono stati trasmessi sul canale a pagamento Premium Stories.