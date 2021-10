Dash & Lily 2 non ci sarà. La comedy natalizia, che ha debuttato nel novembre 2020 su Netflix, è stata cancellata dopo una sola stagione.

Non sono chiari i motivi dietro il mancato rinnovo, ma la notizia è arrivata dopo l’annuncio di titoli natalizi che arricchiranno la piattaforma di streaming tra novembre e dicembre.

La serie tv, basata sulla popolare saga letteraria young adult Dash & Lily’s Book of Dares di Rachel Cohn e David Levithan, segue la nascita di una storia d’amore a ridosso del Natale tra il cinico Dash e l’ottimista Lily. I loro sogni e speranze sono raccolti in un taccuino che si passano avanti e indietro in luoghi di tutta New York City, scoprendo di avere più cose in comune tra loro di quanto si sarebbero aspettati.

Qualche mese fa, l‘attore Austin Abrams sembrava positivo sul rinnovo di Dash & Lily 2, affermando di aver già firmato un contratto che lo legava al progetto per delle potenziali stagioni future: “Ho firmato per un paio di stagioni, quindi sì, penso che [una seconda stagione] sia possibile. Non ho ancora la risposta, ma penso sia sicuramente una possibilità”.

Anche il creatore della serie Joe Tracz era ottimista sul rinnovo e aveva già in mente di adattare i successivi romanzi:

Il terzo libro è stato effettivamente scritto sul set. David e Rachel avevano visitato il set e lavorato ai loro capitoli. Amo così tanto questi personaggi e la città in cui vivono. Sapendo che c’è più di una storia da raccontare.

Austin Abrams interpreta Dash e Midori Francis è Lily. Nel finale della prima stagione, che ora funge da finale di serie, i due giovani protagonisti si sono finalmente baciati nella famosa libreria Strand quando l’orologio ha suonato la mezzanotte della vigilia di Capodanno.

Tra le recenti cancellazioni di Netflix anche The Crew, Country Comfort, Gli Irregolari di Baker Street e Jupiter’s Legacy.