Il ritorno di Deacon in Beautiful negli episodi attualmente in onda negli Stati Uniti farà fare un tuffo nel passato agli spettatori storici della soap opera. Via Twitter, è stato lo stesso Sean Kanan a rivelare che sarà ancora nei panni del ragazzaccio Sharpe a partire da giovedì 7 ottobre: “Sono tornato! Sintonizzati domani su CBS e scopri cosa ha in serbo per i Forrester il cattivo ragazzo più cattivo di tutti!“.

Si tratta della prima apparizione di Deacon in Beautiful dopo l’ultima partecipazione di Kanan alla soap nel 2017: stavolta Sharpe, che ricordiamo essere il padre naturale di Hope Logan (interpretata nella serie da Annika Noelle) dovrebbe unire le forze con Sheila Carter (l’indimenticata Kimberlin Brown) nel tentativo di abbattere il clan Forrester. Due super cattivi che tornano in scena per minare i già fragili equilibri della famiglia allargata più famosa della tv.

L’annuncio del ritorno di Deacon in Beautiful è stato accolto con entusiasmo e rilanciato anche da altri membri del cast. Katherine Kelly Lang, che interpreta da oltre trent’anni Brooke Logan, la madre di Hope, ha preannunciato via Twitter una “storia nuova ed emozionante in arrivo“.

La trama di Deacon in Beautiful non è ancora stata rivelata nei dettagli, ma il promo che annuncia il suo ritorno a Los Angeles mostra le prime reazioni a questa sorpresa: Brooke e Ridge sono categorici nel chiedere a Hope di allontanare suo padre, ma la ragazza non sembra dello stesso avviso. Parlando con Soap Opera Digest nel prossimo numero della rivista, l’attore Sean Kanan ha definito il suo rientro nel cast un momento estremamente emozionante, “come tornare a casa“. L’attore ha ricoperto il ruolo di Deacon dal 2000 al 2005 e lo ha ripreso negli anni successivi dal 2014 al 2016, poi come guest star in due episodi nel 2017.

Ecco il promo con le prime scene di Deacon in Beautiful dopo 4 anni di assenza. In Italia gli episodi con Sean Kanan non arriveranno su Canale 5 prima del 2022.