Sta per arrivare una nuova Taylor in Beautiful: l’iconico personaggio, resuscitato più volte dopo presunte morti e infine allontanatosi da Los Angeles, rientrerà in scena nelle nuove puntate della longeva soap-opera americana con un altro volto. Un ennesimo recasting, procedura popolarissima nelle telenovele in cui capita spesso che attori siano sostituiti da altri nel corso degli anni, riporterà alla ribalta Taylor Hunt grazie all’ingresso nel cast di un’altra attrice.

La nuova Taylor in Beautiful avrà il volto di Krista Allen, che succederà ad Hunter Tylo, storica interprete del personaggio sin dalla sua prima apparizione nella soap-opera pomeridiana di CBS, in onda in Italia su Canale5. Allen farà il suo ingresso in scena nei panni di Taylor nell’episodio del 10 dicembre negli Stati Uniti, dunque non prima del prossimo anno nel nostro Paese.

La nuova Taylor in Beautiful dovrà rendersi credibile presso un pubblico che per anni ha visto in quel ruolo la bellissima Hunter Tylo, apparsa per la prima volta nel 1990 e protagonista di un estenuante triangolo amoroso con Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) per conquistare il cuore di Ridge Forrester (Ronn Moss nel suo volto storico, in seguito interpretato da Thorsten Kaye). Hunter Tylo è stata due volte candidato al Soap Opera Digest Award per la sua interpretazione. Uscita definitivamente dalla soap nel 2019, per partire come missionaria all’estero, Taylor tornerà a Los Angeles per un periodo di tempo indefinito.

L’arrivo di una nuova Taylor in Beautiful è stato reso necessario, a quanto pare, dal rifiuto di Tylo di riprendere il suo vecchio ruolo. La Allen le subentra dopo una lunga esperienza televisiva: ha interpretato Billie Reed nello storico format I Giorni della Nostra Vita, dal 1996 al 1999, ed è apparsa anche in Baywatch, Friends, The X-Files, Due Uomini e Mezzo e più di recente in Mistress e 9-1-1.