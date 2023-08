Le soap di Canale5 si fermano per la settimana di Ferragosto. Da Beautiful a Terra Amara, tutte andranno in pausa, oppure vedremo repliche, o non saranno trasmesse nella fascia pomeridiana della rete Mediaset.

La programmazione di stop delle soap di Canale5 si riferisce alla settimana che va dal 12 al 19 agosto. Scopriamola nel dettaglio.

Sabato 12 agosto Beautiful andrà in onda in replica, mentre il puntatone di Un Altro Domani non verrà trasmesso.

Domenica 13 agosto, Beautiful proseguirà in replica con una puntata in onda dalle 14 alle 15. Anche Terra Amara salta la mega puntata e al suo posto ci sarà una maxi replica dalle ore 15 alle 17. Un Altro Domani, invece non in onda.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto prosegue lo stop delle soap di Canale5. Beautiful e Terra Amara andranno in onda con una puntata in replica. La soap turca sarà trasmessa per tutto il pomeriggio, dalle 14.10 alle 17.30. A seguire ci sarà una nuova puntata di Un Altro Domani, trasmessa alle 17:30, che ormai è agli sgoccioli.

Le repliche di Beautiful e Terra Amara proseguiranno anche mercoledì 16, giovedì 17, e venerdì 18 agosto. Passato Ferragosto, ci saranno nuove puntate invece per La Promessa e My Home My Destiny. Per Un Altro Domani, infine, andranno in onda gli episodi conclusivi. In questo modo Canale5 liquiderà la soap spagnola, che non ha mai fatto il boom di ascolti né breccia nel cuore degli spettatori, con una lunga maratona. Terminato Un Altro Domani, al suo posto la rete Mediaset comincerà a proporre film romantici/sentimentali.

Infine, sabato 19 agosto andrà in onda una puntata di Beautiful in replica.

Se ciò sarà confermato, Beautiful e Terra Amara torneranno quindi in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 21 agosto su Canale5.

Continua a leggere su optimagazine.com.