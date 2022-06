Lutto per una nota ex coppia, Jack e Kristina Wagner, per la morte del figlio Harrison a soli 27 anni. Secondo quanto riporta E! News, il giovane è stato trovato morto il 6 giugno scorso anche se le cause della morte non sono state rese note. La famiglia di “General Hospital” , la lunga serie della ABC, è di nuovo in lutto. Dopo la morte l’anno scorso di Jay Pickett , che ha interpretato l’ispettore David Harper nella serie, il cast ha subito un’altra battuta d’arresto.

Harrison era il più giovane dei figli nati dall’unione tra Jack e Kristina Wagner che si sono incontrati nella serie, dove hanno interpretato i ruoli di Frisco Jones e Felicia, e hanno divorziato nel 2006 dopo una relazione durata quasi 10 anni e con tre figli, tra cui Harrison. Al momento non si conoscono le cause della morte del figlio Jack e Kristina Wagner ma sappiamo che è avvenuta a Los Angeles dove viveva in pianta stabile proprio come la sua famiglia.

La coppia non si è ancora pronunciata sulla morte del figlio, di cui hanno condiviso molte immagini insieme sui social e se da una parte appare insieme a Jack e Kristina per il suo 25° compleanno, dall’altra appare spesso con la madre. Il profilo social di quest’ultima è stato travolto dai messaggi di cordoglio specie nelle foto e nei video in cui appare sorridente al fianco del figlio.

L’ultima pubblicazione sui social di Harrison Wagner recitava una frase motivante: “Concentrati. Alla fine, ciò che resta sei tu con te stesso ei tuoi pensieri”. In molti sono convinti che il ragazzo avesse qualche problema magari legato alla depressione e che questa possa essere tra le cause della sua morte. Al momento è in corso l’autopsia ma in passato, Harrison ha lottato con una dipendenza da droghe e alcol, al punto da scomparire per una settimana nel 2016.

All’epoca proprio l’attore di Beautiful, Melrose Place e General Hospital, diede allarme sui social: “Temo per la sicurezza del mio figlio più giovane … Harrison ha lottato con droghe e alcol come me quando era più giovane. Ha avuto una ricaduta ed è scomparso per 5 giorni”. Il giorno dopo ha subito dato la rassicurante notizia del ritorno a casa del figlio. Nessuno sa per il momento se la sua morte sia legata a una possibile ricaduta.