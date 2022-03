La longeva soap opera Beautiful, che ha debuttato quasi 35 anni fa negli Stati Uniti ed è arrivata poco dopo in Italia, non si avvicina nemmeno lontanamente alla sua fine. In vista dei festeggiamenti per il 35° anniversario di The Bold and the Beautiful, che cadrà mercoledì 23 marzo ed è stato già celebrato sul set con una torta a tema, la saga infinita dei Forrester tra matrimoni, affari, tradimenti, figli acquisiti e famiglie super allargate è stata rinnovata per altri due anni da CBS.

Ufficialmente dunque la soap opera Beautiful raggiungerà almeno 37 stagioni e non è detto che non possa continuare oltre quelle. Dal suo debutto ad oggi, ha visto numerosi avvicendamenti nel cast, anche con recasting per personaggi principali (come Ridge, che ha avuto due interpreti, o Thorne, che ne ha avuti molti di più) ed è stata trasmessa in centinaia di paesi nel mondo. A testimonianza della sua evoluzione nel tempo, basti pensare che oggi sono rimasti solo due membri del cast originale, presenti sin dall’esordio, ovvero Katherine Kelly Lang (l’iconica Brooke Logan) e John McCook (il patriarca e fondatore della casa di moda Eric Forrester). Finora Beautiful ha vinto 100 Daytime Emmy su ben 306 nomination e vanta il primato di dramma del daytime prodotto negli Stati Uniti più visto al mondo.

Il rinnovo della soap opera Beautiful arriva alla vigilia del suo compleanno con una nota da parte di CBS Entertainment, che ne sottolinea proprio il duraturo legame col pubblico mondiale, come spiega Margot Wain, vicepresidente senior della programmazione giornaliera di CBS.

Per 35 anni, The Bold and the Beautiful è stata una pietra miliare n.1 della nostra formazione diurna. Congratulazioni al nostro talentuoso cast e alla troupe, così come a Bradley Bell, che hanno reso questo spettacolo un successo creativo e di ascolti, e grazie ai fan devoti di B&B, la cui passione per questi personaggi e storie non ha eguali.

La soap opera Beautiful è un affare di famiglia anche per quanto riguarda la sua produzione: è stata creata dal compianto William J. Bell e sua moglie, Lee Phillip Bell, che poi hanno passato il testimone al loro figlio Bradley, sceneggiatore e produttore esecutivo dal 1992. La persistenza della serie è una sorpresa anche per lui.

35 anni fa, non avrei mai immaginato cosa fosse in serbo per noi. Dal nostro debutto nel 1987, è stato un viaggio fantastico e un’esperienza incredibile per tutti noi. Non saremmo qui se non fosse per il prezioso supporto della CBS e dei nostri milioni di fan in tutto il mondo, per la loro lealtà e il loro supporto.

Continua a leggere su optimagazine.com