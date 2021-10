Ad Amici di Maria De Filippi va in sfida il figlio di Gigi D’Alessio. In poche settimane di permanenza nella scuola, LDA è risultato essere indisciplinato e un provvedimento della produzione lo manda in sfida.

I concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono già in casetta: da qualche edizione ormai, causa covid, l’ingresso nelle casette è anticipato per evitare contatti dei ragazzi con l’esterno e scongiurare rischi di eventuali contagi.

I concorrenti devono quindi mettere in ordine la propria stanza e la casetta in cui vivono, devono cucinare e rassettare, devono fare le pulizie e rispettare i rigidi orari per la frequenza delle lezioni. Ogni ritardo è punito. Da parte di Maria De Filippi non è richiesto solo il talento, infatti, ma anche il rispetto delle regole della civile convivenza.

Tuttavia non sembrano essere sempre recepite dai concorrenti e non è la prima volta, nel corso delle varie edizioni, che la conduttrice è costretta a richiamare i suoi allievi. Per decisione della produzione, due ballerini e due cantanti finiscono in sfida stavolta. Uno di loro è Luca D’Alessio ovvero LDA, il figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio.

A votare i concorrenti da mandare in sfida sono stati gli stessi ragazzi. Ognuno di loro è stato chiamato ad indicare il compagno più indisciplinato, dal punto di vista dell’ordine in casa e della pulizia. A maggioranza il nome di Luca è proprio uno di quelli oggetto dell’aspro provvedimento disciplinare. Il cantante ora dovrà prepararsi per sostenere una sfida dalla quale dipenderà la sua permanenza nella scuola.

Gli altri tre nomi fatti dai concorrenti sono quelli del cantante Luigi e dei ballerini Christian e Mattia. Tutti loro saranno chiamati a disputare una sfida e potrebbero perdere il diritto al banco lasciando Amici di Maria De Filippi per decisione dei docenti o degli esterni chiamati a giudicare le prove.