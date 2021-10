Android 12 è arrivato sul canale AOSP, accompagnato dalla partenza della beta pubblica di ColorOS 12 per i top di gamma OnePlus 9 e 9 Pro. Come riportato da ‘9to5google.com‘, il produttore cinese ha adesso rivelato gli smartphone che riceveranno l’ultima major-release dell’OS mobile di Google nel giro dei prossimi mesi. L’OEM aggiornerà 13 dispositivi ad Android 12, ovvero tutti quelli dalla gamma dei OnePlus 7 in poi (compreso qualche device di fascia media). Android 12 arriverà a bordo dei OnePlus 9, 9 Pro e 9R, OnePlus 8 e 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 7 e 7 Pro, OnePlus 7T e 7T Pro, OnePlus Nord 2, Nord e Nord CE 5G.

Questi sono i dispositivi di cui OnePlus ha detto riceveranno Android 12, senza però specificare quando. Non si è parlato di tempistiche, nemmeno orientative, quindi non sappiamo dirvi nulla riguardo questo particolare aspetto. Si legge ‘in futuro’, nulla di più, anche se immaginiamo ci saranno delle gerarchie legate all’età ed alla fascia di appartenenza del dispositivo (ovvio che i OnePlus 9 e 9 Pro ricevano l’aggiornamento prima degli altri terminali di cui sopra).

Vi aspettavate che il produttore cinese decidesse di rilasciare la più recente major-release Android, dalla serie dei OnePlus 7 in poi, a bordo di tutti i dispositivi top di gamma usciti negli ultimi anni? Certo, qualche device resterà ancorato ad Android 11 (non che sia male come risultato, specie se si parla di un telefono non proprio giovanissimo), ma, per il resto, sono tanti i telefoni che effettueranno l’upgrade ad Android 12. L’azienda cinese sta dimostrando di darsi parecchio da fare per i propri clienti, anche per quanto riguarda i dispositivi più avanti con gli anni, ma da cui ancora è lecito aspettarsi cose importanti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.