Lo smartphone OnePlus pieghevole potrebbe vedere la luce un giorno non troppo lontano: come riportato da ‘nl.letsgodigital.org‘, il produttore cinese avrebbe già depositato il brevetto di un foldable provvisto di due cerniere che gli conferirebbero un’estrema duttilità. Bella, tra le altre che potrebbero essere rese disponibili, la configurazione ‘a triangolo’, possibile da ottenere solo con due cerniere, come quelle ipotetiche dello smartphone OnePlus pieghevole.

Il sistema darebbe la possibilità a due utenti di utilizzare lo stesso device per mansioni differenti, come guardare un contento in streaming o mandare un messaggio (un po’ come già visto con la tecnologia Dual Screen di LG, anche se con le dovute differenze, visto che qui è di un dispositivo pieghevole che si sta parlando). Speriamo che lo smartphone OnePlus pieghevole con due cerniere possa arrivare prima di altri esemplari di questo genere, facendogli guadagnare terreno rispetto agli altri OEM (che non staranno di certo a guardare, specie adesso che l’indiscrezione del brevetto è trapelata, facendo il giro del mondo). Non sarà facile riuscire a produrre in serie un dispositivo pieghevole dotato di doppia cerniera, e che riesca, pertanto, resistere alle flessioni richieste per chiudersi ed aprirsi un certo numero di volte senza riportare danni effettivi.

C’è chi ipotizza lo smartphone OnePlus pieghevole possa arrivare già nel 2022 (non metteteci il pensiero, non è affatto detto sarà così: anzi, è più probabile bisognerà aspettare più tempo), ma una cosa è certa: il device non si farà vedere prima del lancio dei nuovi OnePlus 10 e 10 Pro, previsti nei primi mesi del prossimo anno. Voi vi fidereste di uno smartphone pieghevole a due cerniere o avreste paura possa rompersi nel giro di poco tempo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

